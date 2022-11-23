中和區自強公園是都市中難得的森林公園。（圖／中和區公所提供）

中和區自強公園是都市中難得的森林公園。（圖／中和區公所提供）

新北市中和區自強公園位於中和區與板橋區交界，公園腹地廣闊，有饅頭山及市定古蹟瑞穗配水池，是都會中少見富有歷史氣息的森林系公園，為完善公園設施，新北市府斥資2200萬元改造，今（23）日舉行改善工程完工啟用典禮，將提供市民更好的休憩環境及山林體驗。

啟用典禮由農業局副局長諶錫輝主持，多位在地里長及居民也到場見證自強公園的重生。中和區長賴俊達表示，自強公園屬都市中難得的森林公園，無須長途跋涉，就能遠離塵囂，享受微山林的氣息。此次工程除了更新具挑戰性的攀爬網、登山樁、平衡木等體健設施外，還有依照公園整體性改善全區的景觀燈路線及排水設施。

此外，全區採用壓花地坪取代原先的小碎石，寬敞平整的步道亦兼具美觀及安全性，適合各個年紀的使用者，對行動不便的輔具族群及推嬰兒車的家庭更加友善。

中和區公所指出，自強公園位於交通便利的市區，並以充滿特色的「散步小徑」獲選為本年度「新北全齡公園2.0 城市覓徑示範計畫」的第一個示範點，期帶給民眾更具冒險性的微登山體驗，創造公園價值加乘的效果。

中和區公所打造宜居宜遊的綠色城市，4年來積極改善公園設施並新設新的兒童遊戲場，持續推動「公園全齡化」的理念，共打造15個公園及16處兒童遊戲場，其中錦和運動公園是新北第一座全齡公園，自強公園則有多元登山路線，是全齡共融的都市森林覓徑，提供友善各族群的休憩空間，讓居民有更優質的好中和。