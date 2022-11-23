今林務局舉辦DL-34台英交流啟程記者會，要把50歲的DL-34機關車送到9971公里遠的英國。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

(up)倒入止滑矽沙祝福DL-34平安抵達英國。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

50歲的DL-34機關車將到9971公里遠的英國，負起長達3年的載客任務。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山林業鐵路2017年9月27日與英國威爾普蘭菲爾鐵路締結為姊妹鐵路後，在雙方互有共識下，今林務局舉辦DL-34台英交流啟程記者會，要把50歲的DL-34機關車送到9971公里遠的英國，化身台英交流大使，負起長達3年的載客任務，也藉由老火車頭快速奔馳，深化台英之間的情感連結。

阿里山林業鐵路與英威爾普蘭菲爾鐵路締結為姊妹鐵路後，經前英國在台辦事處處長麥瑞禮Michael Reilly牽線下，雙方展開一系列交流，由於兩條鐵路的軌距都是762mm，2018年英威爾普蘭菲爾鐵路向阿里山林業鐵路提出借用柴油機車交流，經林務局赴英國參訪考察，洽談雙方未來進一步交流可能性後，2019年7月5日在林務局國際鐵路交流會議上，確認DL-34柴油機車租借構想。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱說，威爾普蘭菲爾鐵路和阿里山林業鐵路皆採用762 mm窄軌軌距，同樣有急彎與陡坡，在運輸歷史上，則分別從農產品運輸與木材運送轉為觀光旅遊運輸，雖相距千里，卻像雙胞胎般有許多共通點，也才能促成DL-34柴油機車出借計畫，至於英方出借車頭部分，目前仍有待確認中。

今天DL-34台英交流啟程記者會，就是以「牽手762的約定」為主題，歡送DL-34機關車前往同為762mm軌距的英國威爾普蘭菲爾鐵路，包括英國威爾普蘭菲爾鐵路代表麥瑞禮特地來台參與交流，英國駐台代表處組長尹德惠、農委會副主委黃金城、外交部歐洲司代表郭聖明、交通部鐵道局總工程司呂新喜、阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽、嘉義市政府副市長陳淑慧等貴賓皆到場見證即將展開的跨國交流盛事，歡送DL-34啟程到英國見習旅行。

林務局局長林華慶表示，擔任「國際交流大使」的阿里山林業鐵路「DL-34」柴油機關車是1972年由日本新三菱重工製造，重達25噸，大馬力523匹，因性能可靠，客貨運貢獻良多，服役期間經引擎換裝，至今仍擔負阿里山林業鐵路貨運及場站調車任務，老當益壯，接下來紅色小火車將奔馳於威爾斯高地，向英國民眾傳達來自台灣阿里山的美好。

今記者會後，英國威爾普蘭菲爾鐵路委由福貿運通辦理DL-34機關車報關運輸事宜，預計11月30日由長榮海運從台北港開航，2023年1月1日將像新年禮物般，抵達英國利物浦港。