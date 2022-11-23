投資型保單兼具投資效益及基本保障，是理財配置的熱門選項之一，但國泰的調查發現，客戶經常苦於投資組合透明度較低、缺乏配置與調整想法及難以時時關注市場。為解決客戶的痛點，國泰金(2882)旗下國泰世華銀行攜手國泰人壽，近期獲准試辦創新推出「國泰人壽iSmart變額壽險」，結合智能投資機器人理財的優勢，運用大數據演算法，於全球市場進行篩選與配置，投資組合透明，客戶不用再盯盤，還可一鍵調整投資最佳配置，即時針對標的汰弱換強。

國壽表示，家中經濟支柱必備保單之一即為傳統壽險，然而，若有投資需求，想要逐步累積資產，又想兼顧壽險保障，建議可將投資型保單納入資產配置規劃，市場上現有投資型保單的投資標的是由客戶自選或委由投信公司代操，民眾仍需費時理解市場情形或代操公司評價等，但「國泰人壽iSmart變額壽險」是由國泰智能投資以國際級投資專家團隊結合大數據演算法打造的投資型保單，用科技提供配置建議，推薦給小家庭中的青壯年族群，期待享有投資收益，卻沒有太多時間關注市場，又需要兼顧基本保障的人士。

國泰世華客戶可先登入國泰智能投資網頁或CUBE App了解「國泰人壽iSmart變額壽險」，設定預計投資金額及投資時程後，系統即會線上模擬資產配置，透過大數據分析，從200多檔基金中客製化推薦投資組合和內容。選定即可於線上預約國泰世華理財專員，協助客戶簽署保單完成投保。國泰智能投資頁面清楚呈現投資標的配置及多種報酬率情境，讓基金投資不再霧裡看花，主動發送的「再平衡機制」，有效提升客戶關注基金投組狀態，藉由一鍵輕鬆完成基金配置調整，達到有效抗跌、反彈的效果。