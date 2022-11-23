港務公司李賢義董事長致贈舞獅小朋友祝福賀禮。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

港務公司致贈「快樂小丑龍」繪本予高雄市全區國民小學。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

台灣港務公司高雄港務分公司於高雄港埠旅運中心2樓規劃設置「職場互助教保服務中心」，於今日舉辦啟用典禮，並以「海洋歡樂Party」為主題，這也是在各商業辦公或業者入駐前，首個正式進駐旅運中心運作的中心。

台灣港務公司高雄港務分公司配合行政院函頒「我國少子女化對策計畫」政策，打造友善育兒職場環境，於高雄港旅運中心2樓設置職場互助教保服務中心，並委由社團法人高雄市社區教育協會經營。該中心結合港口區域條件發展海洋特色教育，建構幼兒國際觀及永續發展目標之雛形概念，也期望養成每一位幼兒如大海般的遼闊涵養。

為歡慶高雄港教保中心於今年10月31日正式開園，歡迎就讀幼兒家庭成為港務大家庭一員，高雄港務分公司於23日舉辦高雄港教保中心啟用典禮，以「海洋歡樂Party」為主題，由高雄港教保中心可愛的幼兒扮演小舞獅，為這美好時刻拉開序幕，現場以繽紛的海洋世界元素進行布置，穿梭其中的工作人員們更穿戴美人魚裝扮，也邀請教保中心幼兒家長將孩子們打扮為海洋風，一同參與這場活潑可愛的海洋盛宴。

交通部人事處黃弘君副處長表示，高雄港教保中心為全國唯一需經防火性能評定的教保中心，該中心於設置過程中，為取得「建築物防火避難性能設計認可」及「部分使用執照」付上極大努力，特別感謝教育部國教署、高雄市政府相關局處及港務公司積極進行溝通、協調，才能有如此優質的職場托育環境誕生。

港務公司李賢義董事長則開心地說：「公司同仁是我們最棒的資產，而這群可愛的孩子更是國家最珍貴的寶貝。希望藉由推動友善育兒職場措施，使港務公司的同仁及高雄港區夥伴達到工作生活平衡目標。」

典禮當日同步辦理「快樂小丑龍」繪本新書發表會，高雄港務分公司王錦榮總經理提及，「快樂小丑龍」為港務公司結合高雄港蓬萊港區在地公共藝術編印的繪本。港務公司也在新書發表會中致贈279本繪本予高雄市全區國民小學及高雄港教保中心幼兒，期待能自幼深耕港區豐富的人文背景及海洋文化，從小開啟欣賞藝術的雙眼，漫步港區時也能放慢腳步，一同發掘高雄港之美。