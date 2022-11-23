（高銀總經理徐翠梅23日在法說會中表示，未來將致力提升手續費收入及財務操作績效，以追求獲利持續成長。圖／高銀提供）

高雄銀行（2836）23日召開第三季法人說明會，高銀總經理徐翠梅表示，受惠美國聯準會及央行升息效應，存放款利差較去年同期成長30bps(1bp=0.01%)，利息淨收益跟著水漲船高，加上手續費淨收益也大幅成長，截至今年第三季稅前淨利9.30億元，比去年同期的7.84億元，增加1.46億元，年增18.62%，稅後每股盈餘0.63元，成長8.62%，她說，未來，高銀將致力提升手續費收入及財務操作績效，以追求獲利持續成長。

徐翠梅表示，高銀在放款業務方面，較去年同期減少116億元，係為提升資金運用效能，減少較低利率的政府貸款，轉承作較高利息的太陽能光電、廠房及中小企業貸款，以提升淨利息收入所致，並榮獲財團法人中小企業信用保證基金頒發績優金融機構-協助區域發展獎，提供中小企業戶實質融資助益。

她說，高雄銀行綜合整體表現相對穩健，包括資本適足率(BIS)12.31%、第一類資本比率(T1)10.79%、備抵呆帳覆蓋率提升至565.66%、以及逾放比率降至0.24%等，資產品質提升，資本適足性維持在一定水準。

在信用評等方面，惠譽國際信用評等公司評予國內長期信用評等AA-(twn)、短期信用評等F1+(twn)(代表最強信用品質)，展望「穩定」。

徐翠梅指出，永續發展為當前全球最主要的核心價值，高銀身為提供資金的金融機構，將遵照主管機關永續評鑑項目執行，落實ESG，啟動永續經營規劃；並發揮自身力量，透過投融資引導企業轉型，共同推行ESG，落實企業社會責任。

為了善盡企業社會責任，協助弱勢及慈善團體辦理具有公益性質之信託服務，她說，高銀將社會善款美意締結信託機制，幫助被照顧的受益人可維持未來穩定的基本生活，創造普惠金融的意義和價值。

展望後市，徐翠梅表示，高銀將持續拓展放款及理財業務，強化中小企業信保案件、深耕聯貸及企業戶，提升放款動能，並提高活存比重，以降低資金成本。同時，致力提升手續費收入及財務操作績效，以追求獲利持續成長。