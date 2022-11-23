台東地檢署查賄團隊查獲 3 件現金買票及 1 件選舉賭盤案件，台東縣鍾姓鄉民代表候選人涉以現金3000元買票，地檢向台東法院聲請鍾某羈押禁見獲准。另某縣議員候選人及卑南鄉某鄉民代表候選人黃姓樁腳涉嫌以現金 1000 元買票，黃某以 2 萬元交保。

台東地檢署檢察官洪清秀指揮台東縣警察局關山分局，昨日持台東地方法院核發搜索票搜索鍾姓鄉民代表候選人住所，傳喚鍾某及選民 6 人到案。經檢察官訊問後，認為鍾某涉嫌以每票新台幣 3000 元現金賄賂選民，違反公職人員選舉罷免法犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，向台灣台東地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘選民 5 人均請回。

台東地檢署檢察官林永指揮台東縣警察局台東分局，昨日持法院核發搜索票至某議員候選人及鄉民代表候選人的黃姓樁腳住所及其他相關處所，傳喚黃某及選民 5 人到案。經檢察官訊問後，認為黃某涉以每票新台幣 1000 元現金交付賄賂予選民，並請其投票支持某議員候選人及某鄉民代表候選人，違反公職人員選舉罷免法犯罪嫌疑重大，因無羈押必要，諭知交保 2 萬元，其餘選民均請回。

台東地檢署署檢察官馮興儒指揮法務部調查局台東縣調查站及台東縣警察局關山分局，21 日持台灣台東地方法院核發搜索票搜索台東縣某議員候選人林姓及張姓樁腳相關處所， 並於昨日傳喚董某及選民等 14 人到案。檢察官訊問後，認林姓及張姓樁腳涉現金買票、董某涉選舉賭盤，違反公職人員選舉罷免法犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知限制住居， 其餘均請回。

台東地檢署再次呼籲候選人切勿以身觸法， 並請民眾見聞賄選情事，踴躍撥打免費檢舉專線 0800- 024-099＃4 提供情資，地檢署必將強力查賄，且對於檢舉人 身分嚴格保密，因而查獲賄選者，最高可獲得500萬元檢舉獎金。