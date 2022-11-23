民進黨新北市長候選人林佳龍批新北無重大建設，新北市政府副發言人羅婉庭今（23）日回應，市府團隊多年來日以繼夜、戰戰兢兢的建設新北市成為永續城市，多項建設以及施政獲得國家獎項的肯定，林佳龍陣營及民進黨市議員候選人們為了一場選舉與一時的聲量，抹黑基層公務員，漠視新北市民的努力。

羅婉庭說，過去4年來，除了整飭五股垃圾山、新泰塭仔圳，實現了不可能的任務外，在多元都更至今核准633案，是歷年總和的4倍，老屋改建戶數則高達9000多宅，更將長期被形容成「鬼屋」的石門海灣新城翻新成美麗白宮，點亮北海岸，搭配14處的漁港改造，首創漁港夜經濟計畫。

在公共托育部分，新北市公托迄今已經完成113家，年底更將達標120家，不僅家數冠全國，收托量更是「一都抵五都」超過其他五都托育數總和，社會局更二度榮獲被譽為「公部門奧斯卡獎」的政府服務獎，是全國唯一獲獎的社會局。

此外，市場改造10座市場，啟動新、改建８座市場，給市民具乾淨、明亮且具設計感的現代化市場。此外，侯友宜也致力於打造老少咸宜的全齡共融公園，目前已經完成108座全齡化特色共融公園，累計改善達163座，超越了原本設定的100座目標。

經濟推動方面，新北市2019至2021年新設立公司登記家數及資本額皆名列前茅，3年間平均每人可支配所得亦成長超過1成，中小企業家數持續成長並於2020年成為六都第一，顯示多元的輔導方案使新北市成為中小企業設點的首選。營利事業家數 24萬9816家（統計至111年9月），六都第一，中小企業創造就業人數 149萬人，也是六都第一。

羅婉庭指出，新北市有感施政不勝枚舉，苦口婆心再次呼籲林佳龍不清楚新北大小事， 就要多做功課深入了解、腳踏實地跑基層，別只打空戰、炒短線、開支票，以免自曝其短，一再發生背錯地名，連十三行、十三層都傻傻分不清等糗事。