今年蛋價隨著蛋荒持續上漲，隨著飼料價格稍降，10月初蛋價才首降2元，但許多末端蛋價依舊居高不下，立委擔心蛋價恐回不去。農委會主委陳吉仲表示，蛋價要降的前提是飼料也要降，價格必須回到市場機制，「我承諾的是解決的是蛋荒，而不是蛋價」。

立法院經濟委員會邀請行政院農業委員會主任委員就「如何完備農民福利制度，建構農民社會經濟安全網，讓農民安心務農，落實政府照顧農民之責任」進行報告，並備質詢。

國民黨立委呂玉玲質詢表示，蛋價從年初就不斷上漲，從每台斤30多元來到40多元，也沒有明顯的降價，黃豆、小麥、玉米價格調漲是事實，但農委會在蛋價控制上卻不見作為，想知道蛋價是否已經回不去。

國民黨立委李貴敏痛批，今年3月陳主委就已經承諾要解決蛋價上漲的問題，但現在都已經11月了，蛋價依舊居高不下，甚至有營養午餐只吃到散蛋而非全蛋，農委會想解決蛋價與蛋荒，難道是靠的進口雞蛋？

陳吉仲答詢說，自己僅承諾解決蛋荒，但沒有說要解決蛋價，去年飼料和今年價格差很多，黃豆、玉米的同期價格漲幅甚至高於雞蛋，我們不能讓農民虧損賣蛋，農民要有利潤才有生產動機，所以飼料才漲價，蛋價調整得看飼料價格的降價空間，農委會絕對會尊重市場機制。