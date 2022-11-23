國⺠黨桃園市議員候選⼈凌濤指控桃園市長鄭文燦涉嫌幫詐騙洗錢集團炒地⽪，更傳出控制賭盤傳聞，鄭文燦今赴桃園地檢署提告加重誹謗，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬也發聲力挺。對此，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清表示，選前不必告來告去轉移焦點，質問鄭文燦敢不敢到神明面前發誓？

鄭寶清表示，國⺠黨為拉抬張善政選情，指控鄭文燦控制賭盤，應屬空⽳來⾵選戰花招，的確有胡扯過⽕嫌疑，而鄭文燦也為轉移可能涉及與⿊道詐騙洗錢集團林秉⽂、郭哲敏主嫌的共同炒地⽪與洗錢的政治焦點，故意提起訴訟，欲以訟⽌謗，明顯是要拖過選後，再靠中央執政的司法控制處理⾝上這些骯髒爭議的熱⾨話題。

鄭寶清說，對於坊間傳聞鄭文燦⼜名「鄭百億」的驚⼈事跡也不敢對外說清楚講明⽩，難道這不是政治⼼虛的表現嗎？現在的訴訟就是轉移焦點的拖延戰術，難怪連政治「應聲蟲」鄭運鵬也出⾯幫忙聲援轉移話題。

鄭寶清邀請，鄭文燦、鄭運鵬與張善政、凌濤等相關涉案⼈，明早與他去景福宮開漳聖王神明⾯前⼀起發誓，鄭文燦絕沒與⿊道詐騙洗錢集團炒地⽪，任內完全沒貪汙，⽽凌濤也要發誓沒有誣陷鄭⽂燦炒地⽪，鄭運鵬、張善政與他也要發誓說當選市⻑絕不貪汙，否則天打雷劈，坐牢坐到死。

鄭寶清呼籲，⼤家不必再玩選前告來告去的操作伎倆來轉移焦點或選戰打奧步，應一起到神明⾯前發誓以正視聽。