活活被燙死！日前大陸北京市朝楊區1處社區地下室傳出意外，因地下室的熱水管爆開，其中有3名租客逃生不及，慘被燙傷送往醫院急救，然而，其中有2名女租客送醫不治，另1名則在醫院觀察中；據了解，不幸喪命的2名租客，是剛考上北京司法局的女公務員，由於，才剛工作不久，經濟還不寬裕，2人便一起合租地下室，豈料，卻發生這起死亡意外。

綜合陸媒報導，日前北京市朝楊區1處社區地下室熱水管爆開，裡面有3名租客因逃生不及，慘遭困在地下室，當地消防人員接獲通報派員救援後，3人皆被送往當地醫院救治，其中有2名女子送醫不治，另1人則住院觀察中。

這起事件曝光後，微博「京城老紀」發出貼文指出，這2名遇難的女子來自外地，憑藉著自身的努力，考上大學又考進北京司法局，但因為剛工作不久，經濟不夠寬裕，2人只能合租一間半地下室，但沒有想到會遇上熱水管爆開，2人也在睡夢中沒能跑出來。

消息曝光後，也引起大批網友關注，紛紛留言表示「努力考到繁華的城市，最後死在了陰暗的地下室」、「活活就被燙死了啊」、「這恐怕是最痛苦的死法，願天堂的路沒有痛苦」、「為什麼永遠都是優秀努力的人啊」、「難以想像她們是怎麼度過的」、「努力了青春最好的年華，卻在安定下來的時候沒了」、「我被燙一下手都痛的不得了，她們被燙死了」。