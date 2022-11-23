台積電創辦人張忠謀21日證實，繼5奈米之後，台積電3奈米也要去美國設廠，這個月的第一班包機，將台積電300人送去美國鳳凰城，未來還有6架包機，總計將有超過1000位工程師與家人飛往美國。臉書粉專「工程師看政治」指出，美國不只是設廠而已，他們要的是台積最先進製程技術。美國為了維護利益不講道理，只有強取豪奪沒有公平正義；台灣籌碼有限，能做的選擇不多，但全民都該有個意識，除了抗中保台，也需要抗美救台。

「這樣一路看下來，我們注意到幾件事。」工程師看政治指出：1.在美設廠絕不是台積電樂意的事，蔡政府也不是舉雙手贊成，可以說，美方是以威脅的方式逼迫我們就範，否則1年豁免許可結束，若只剩三星可以通關，台積電就有性命之憂，換句話說，台積電是被美國強迫投資，那1000名移民工程師也一樣。美國是有給台積電補助，但張忠謀也說過，美國補助並不足以彌補在當地生產的高成本。

2.美國要的不單只是設廠而已，他們要的是台積最先進製程技術，不知道民眾記不記得，2015年台積赴陸設廠的時候，政府對陸設有投資規範，張忠謀也曾強調最新技術、最主要研發基地都會留在台灣，但今天對到美國，我們是直接送上最先進製程，什麼限制規範都沒有，台積電「根留台灣」的宣示也不復見。

3.在美國與在中國設廠概念完全不同，在美國設廠，美方的態度是「政治與經濟的勝利」，是朝野競相邀功的項目，但在中國是有反對聲音的，他們有分析師說「在南京擴產，台積電成功地避免了台灣的缺水、缺電問題，又避免了美國建廠的高成本、低效率，達到壓制大陸晶片製造業的效果，讓大陸的晶片企業無法與之競爭。」也就是說，只要不是技術被美國奪去，對岸其實樂見台積電在美國失血，反倒是擔心台積電利用大陸的水電勞工成本優勢，反過來打擊大陸自身的成長。

工程師強調，美國為了維護利益，不講道理，只有強取豪奪，沒有公平正義。我們籌碼有限，能做的選擇不多，但全民都該有個意識，除了抗中保台，也需要抗美救台，事實上，這幾年下來，美國對我們的傷害遠遠高過中國，經濟與國防都是，如果要防，第一優先順位恐怕還不是中國。至於傾美，媚日，表面無腦反中／操作仇恨，實則在對岸經營各式生意的黨，只有一個選擇，就是讓它離開政壇。