大陸男星劉愷威與頂流女王楊冪曾有一段震驚演藝圈的戀情，更在2014年先上車後補票，但婚姻僅維持4年告吹，二人恢復單身後感情狀態都相當受關注；最近劉愷威認愛女星李曉峰掀起熱議，而劉愷威爸劉丹出席活動被問及是否準備再抱孫，簡單回應「一切隨緣」，但臉上藏不住的喜悅，也讓外界瘋猜好事近了。

劉愷威從離婚後緋聞頻傳，直到日前被拍到與女星李曉峰牽手，才大方認愛，不避諱表示他們已經交往一段時間，性格很合所以相處起來很舒服，更自曝彼此是經由朋友介紹；劉愷威新歡李曉峰在楊冪主演作品《愛的二八定律》飾演她的閨密，因此李曉峰就是劉愷威新歡，立刻造成網友熱烈討論。

劉愷威認愛李曉峰後，爸爸劉丹很滿意女方，被問到是否期待二人早日成家，他則表示一切隨緣。（圖／摘自微博）

而劉愷威的爸爸劉丹昨（22日）出席活動時，被問到有關兒子新戀情，他相當滿意地說，「期望這一天很久了」，雖然還沒見過李曉峰本人，但劉愷威早已分享女友照片給他，還大讚「學歷高又漂亮」；而關於是否希望劉愷威再婚、趕快生一個孫子，他則表示「一切隨緣」，但強調一定會支持，也讓網友推敲「好事近了才樂開懷啊」。

劉愷威和楊冪2012年承認戀情，隔年11月就證實已經結婚領證，2014年就生下寶貝女兒「小糯米」；但2018年12月雙方透過經紀公司發布離婚證明，兩人和平分開，小孩也由雙方共同撫養。而劉愷威事後被問到離婚的事，他也淡定地回應，「她（楊冪）什麼都好，就是太忙了」，不禁令外界推敲，工作忙碌可能是壓倒他們婚姻的最後一根稻草。