新北藍綠候選人選前之夜都選在板橋新板特區，外界擔憂雙方會發生衝突，新北市長侯友宜今受訪表示，每個人都要遵守相關規定，相信每個市民都有智慧，用健康、正向、積極的態度面對選舉，場地在哪裡他尊重權責的審查，過程中把政見論述清楚，贏得民眾尊重跟選舉，才最重要。

對於林佳龍猛打新北沒重大建設，侯友宜說，光新莊重大建設就不勝枚舉，50年不變的溫仔圳也在改變當中，汙水下水道接管117萬戶是全國第一，公托、日照一間一間在做，老舊校舍改建與地下停車場也都蓋很多。

侯友宜表示，希望真的多多了解新北，多看新北市的不一樣，尤其第一線作戰的里長們感同身受，市民都知道新北市的的大小事都在改變當中，新北市擁有自己的歸屬感跟光榮感，真的希望趕快來了解新北。

對於林佳龍小黃計程車事件，侯友宜表示，選舉過程一切按照相關法令規定遵守，除要遵守法律，更要用健康快樂、帶給城市未來希望的政見，好好去做詳細論述，讓民眾認同、支持，未來的城市是什麼的願景。