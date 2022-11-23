本周六就是九合一選舉投票日，中選會考量指揮中心口罩禁令尚未解除，要求民眾佩戴口罩才能投票，若選民誤戴印有候選人姓名、號次的口罩恐遭重罰。台北市選委會23日表示，任何競選小物都不能進入投票所，現場也備有一般口罩，以便因應突發狀況，至於開罰與否則視現場蒐證情形而定，再交由監察小組委員討論。

依《公職人員選舉罷免法》第56條規定，政黨及任何人，不得於投票日從事公開競選或助選活動。違者，選舉委員會得依同法第110條第5項規定，處新臺幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。

考量新冠肺炎疫情尚未結束，今年投票必須強制配戴口罩，中選會也多次提醒，印有候選人姓名、號次或影像等標示或符號的口罩，也屬於禁止帶入投票所的項目之一。

台北市議員鍾佩玲質疑，台北市選委會應採取更積極的宣導手段，畢竟市民佩戴候選人所發放之口罩，可能僅是單純使用而非意圖助選，若因此遭受選委會重罰，將引發重大民怨。

鍾佩玲批評，究竟中選會認定的合格口罩是什麼？若沒有姓名、號次但有競選口號的口罩能被接受嗎？若定義不明，可能造成民眾更換後依舊不合格，進而讓市民因多次換口罩感到麻煩，最終放棄投票。若能在投票所準備合格口罩給選民更換，可避免上述情形發生。

對此，台北市選委會表示，台北市投票所因應防疫，均備有醫療口罩，若民眾配戴候選人口罩將會勸導更換，才能入內投票，呼籲民眾務必遵守相關投票防疫規定，並配合選務人員引導，讓投票日的選務工作順暢進行。

至於是否開罰，台北市選委會表示，會看現場蒐證情況，檢視民眾行為是否真的違反規定，再交由選委會監察小組委員會議做個案審認。