這兩天全台討論度最高的床墊，莫過於大S和前夫汪小菲那床要價近千萬的頂級床墊，全台網民高度關注頂級床墊的下場。據悉，要價堪比一個小套房的床墊。

今(23)日下午5點半將委由回收業者回收，S Hotel業務總監表示：「在台灣床墊屬於大型廢棄物，無法燃燒，只能當作廢棄物，我們請回收業者進行處理。」

床墊之戰起源於汪小菲前天怒轟大小S全家，還暗酸具俊曄「別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？」讓床墊意外成為兩岸網友關注話題。而身價不凡的床墊昨(22)日傍晚5時許已被貨車搬運到S Hotel停車場入口，預計今日下午5點半被當作廢棄物回收掉。

記者中午致電S Hotel，詢問床墊價格及這個高檔床墊未來的處置方式？飯店李姓業務總監表示：「價格應該要去問S家，床墊的後續用途要問老闆，老闆的家務事我們不清楚。」不願再透露更多細節。下午汪小菲在微博發文「床墊給ㄚ燒了。」表示要和大S休戰。下午4點半，記者再次致電飯店業務總監，獲知5點半要把高檔床墊回收掉，一床要價近千萬的床墊從信義區豪宅被搬到高檔飯店，短短一天，又淪為廢棄物回收，命運離奇曲折，也為吵了兩天的床墊之戰劃下休止符。