陳家琪(右2)與徐巧芯(右3)在淡水老街掃街，向店家爭取支持。(黃敬文攝)

陳家琪(右1)與徐巧芯(中)與民眾合影。(黃敬文攝)

陳家琪(前排左2)與徐巧芯(前排右2)與店家合影。(黃敬文攝)

陳家琪(前排右)與徐巧芯(前排左)在淡水老街掃街。(黃敬文攝)

隨著九合一選舉進入最後倒數，選區戰況激烈的藍營悍將、台北市議員徐巧芯，在黃金週最後衝刺階段，特地在今(23)日下午親赴新北市淡水力挺北海岸最關鍵新人、首次參選新北市議員的候選人陳家琪，徐巧芯還現場清唱一段《愛你》替她加油；兩人掃街時，更有店家拿出宣傳看板請兩人簽名，直呼「以前有簽名的都當選了」。

有藍營女悍將之稱的台北市市議員徐巧芯，尋求連任的她雖然自身的選戰也相當激烈，但她還是義不容辭的來淡水陪陳家琪掃街拜票，兩人從淡水老街尾端的馬偕三角公園出發，沿淡水老街徒步掃街拜票。

雖然天氣陰冷，但兩人攜手在淡水老街拜票時，不僅沿途有店家放鞭炮慶賀，更有路人出聲支持並合影留念，絲毫不受天氣影響；還有店家拿出簽有新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫、立法委員洪孟楷以及新北市議員陳偉杰親筆簽名的看板，邀請陳家琪以及徐巧芯也簽上自己的名字，直呼「有簽名的都會當選」。

說到日前在去台南替國民黨台南市長候選人謝龍介站台時，還在現場高歌一曲《愛你》，徐巧芯今天也清唱一段《愛你》替陳家琪加油；對於今天特地來淡水合體掃街，徐巧芯表示，台北市跟新北市可說是密不可分，很多人上學、通勤可能是淡水、台北兩點一線的來回，所以淡水若是能選出一位有效率、很認真負責的議員，有助於改善往來交通方面的政策。

徐巧芯指出，今天來淡水，就是希望能支持像陳家琪這樣優秀的新人候選人，未來她當選之後一定可以協助完善台北跟新北、台北到淡水之間的交通政策，使兩個城市的市民都能受惠。

對於未來淡水的願景，陳家琪直言交通問題對淡水地區來說，長久以來造成非常大的困擾，而有望改善聯外交通的淡北道路，終於在今年8月由行政院長蘇貞昌親口宣布核撥預算、發包工程；她承諾未來當選後，會在議會持續監督工程進展，同時也會關注民生問題。