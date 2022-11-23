「十字軍團」瑞士力拚連3屆世足殺入16強，甚至要拚平隊史紀錄的8強席位，首戰「非洲雄獅」喀麥隆勢在必得，尤其瑞士從1966年之後，就不曾在世足首戰吞過敗仗。喀麥隆則盼中止他們在世足會內賽7連敗紀錄，萬一本屆全敗作收，將創下會內賽10連敗的世界盃賽史紀錄。

卡達世足賽是瑞士連續晉級的第5個國際大賽，且過去4個都能挺進16強，去年歐洲國家盃更在16強淘汰世界冠軍法國，締造8強代表作。新帥雅金（Murat Yakin）上任後，瑞士整體戰力更臻成熟，本屆資格賽又擠掉新科歐洲冠軍義大利，堪稱最大驚奇之一。

瑞士從1966年0比5不敵西德後，近5屆世足首戰打出2勝3和的不敗佳績，其中包括2010年以1比0氣走後來奪冠的西班牙，上屆戰平巴西也可圈可點。這將是瑞士第2次在世足遭遇非洲球隊，2006年曾以2比0打敗多哥。

被譽為「阿爾卑斯山梅西」的瑞士副隊長沙基里（Xherdan Shaqiri）雖已轉戰美國大聯盟，但他近4屆大賽貢獻8進球3助攻，占了全隊的48%，仍是十字軍團的攻擊發電機。瑞士唯一缺點可能是欠缺一個可靠的前鋒，效力法甲摩納哥的恩波洛（Breel Embolo）被寄予厚望，這位瑞士國腳正好出生於喀麥隆。

作為首支打入世足8強的非洲隊伍（1990年），「非洲雄獅」喀麥隆第8度打入世界盃也是非洲之最。本屆雖然奇蹟般重返32強，戰力卻被認為是歷屆最弱，9月熱身賽連續敗給烏茲別克與韓國，本月對牙買加、巴拿馬也都踢平。

喀麥隆長青樹阿布巴卡（Vincent Aboubakar）是今年初非洲盃金靴，但他此前4場世足會內賽還沒有任何射正，期望8月剛轉籍的前法國青年隊國腳布耶姆（Bryan Mbeumo）能為進攻加分。

世界盃會內賽最長連敗紀錄是墨西哥在1930至1958年間的9連敗，而喀麥隆在已吞下7連敗，上一勝要回溯到2002年對沙烏地阿拉伯。由於最後一戰要對上五星巴西，非洲雄獅對瑞士、塞爾維亞得先止敗，踢平也能避免難堪紀錄。