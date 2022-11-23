行政院和陸委會以需要兩岸官方協商為由遲遲不開放客運小三通，卡住許多台商的返鄉路。包括福州市、廈門市、泉州市、漳州市和莆田市等福建5市的台商協會，今天聯名發出「我們要回家過年--台商卑微請求書」，懇請政府考慮台商台幹的心情，放下政治成見，早日讓兩岸航商將「小三通」復航技術事宜，排入「小三通」航線航班協調會，讓台商台幹得以回家過年。

針對陸委會日前表示，「有關『小三通』船舶安排，並非如台商或業者所言，只需航運公司航班協調溝通」。福建5市台協在請求書中直言，「這是混淆視聽，斷章取義」。

福建5市台協表示，從事「小三通」業務的廈門輪船公司董事長盧炳雄日前接受台灣媒體採訪時講得很清楚：「只要台灣船公司獲得相關復航文件後，我們就可以立即通過現有協商機制，就具體航線、船班等事務安排進行協商」。

福建5市台協呼籲，只要陸委會給台灣航管部門下達恢復「小三通」的通知，兩岸民間機構就可以通過協商機制啟動。

福建5市台協指出，現有協商機制從2001年小三通開通起就建立並實施，一直很順利，剛開始叫做「廈金排班協調會」，後來又叫「廈金小三通客運航線航班事務例會」，定期召開會議，一般每年4次，主要由雙方的港務、碼頭和船公司等單位參加，其中台灣航港部門、金門港務等有關部門及廈門港務部門等以民間協會身份參與。會上討論和協調航班排班、旅客服務、航道安全、海上救助等相關事務。正因為有一套比較規範的工作機制和協調機制，才確保了航班有序運行。

針對陸委會表示，「小三通」船舶往來，需要取得兩岸雙方航管部門的許可，因此需要雙方溝通或相互配合才能實際執行。福建5市台協指出，事實上，大陸相關主管部門從未下達停航通知，大陸從事「小三通」的客運船舶營運證都在有效期內，從事「小三通」的台灣船舶共有9艘，其中7艘船舶營運證在有效期內，另外2艘，1艘為台灣坤龍航運公司所屬「新東方」船舶營運證待公司許可獲批後依申請給予辦理，1艘為大和航業公司所屬「閩珠2號」船舶營運證到期後尚未提出申請。

福建5市台協疑惑，既然現有協商機制可以解決「小三通」問題，行政院長蘇貞昌還一直強調要政府對政府進行溝通，「請問，雙方還需要溝通什麼？」是不是陸委會和「中央防疫指揮中心」下達的「小三通」停航決議要與對岸溝通？

福建5市台協表示，大陸廣大台商台幹先前因疫情肆虐，許多人已兩年多不曾返台，如今春節在即，兩岸直飛航班機位不足、機票昂貴。懇請政府考慮台商台幹的心情，放下政治成見，早日讓兩岸航商將「小三通」復航技術事宜，排入「小三通」航線航班協調會，讓台商台幹得以回家過年。