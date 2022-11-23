Lexus總代理和泰車(2207)於11月7日開始全新RX預售後，以4種動力10個等級的設定，全面攻佔豪華休旅市場，並吸引大量消費者下訂，累計訂單已破兩千張，而總代理和泰汽車也在11月23日舉辦上市發表會，並公布正式售價，與預售價最高差十萬元。

首代RX車型自1999年導入後，旋即成為國內豪華休旅車市場中首屈一指的熱銷車款，且作為豪華中大型休旅車級距之銷售龍頭長達23年(自1999年-2021年之RX車款監理所領牌資料，累積達7萬270台)，消費者對其喜愛由此可見一斑；本次大改款更再次挑戰自我帶來全新內、外觀設計，並打造有史以來性能最強悍的RX，搭配不斷進化的Lexus Driving Signature及各項先進科技，讓RX持續帶領品牌於新世代的道路上前進。

全新RX導入四款動力設定，其中三款為Electrified動力系統，展現品牌對於持續發展電動化車款之決心；其中包含搭載全新開發2.4升渦輪油電複合動力之RX 500h，可輸出達371匹綜效馬力，成為RX歷代以來最強動力之車型，搭配DIRECT 4電子式四輪傳動系統，可有效分配前、後輪輸出，提升車輛循跡穩定性，同時具備DRS後輪轉向系統，使車輛於低、中、高各種速域都能有最敏捷精準的轉向反應，打造最出色的性能與操駕表現。RX 500h將與首度導入RX車系之450h+插電式油電複合動力，以及350h油電複合動力，完整構築Electrified電動化動力陣容，提供消費者各式選擇。

另外，RX 500h與350h皆採用品牌首度導入之雙極鎳氫電池科技，展現品牌的科技力，透過共用極板來縮小整體體積，提高電池能量密度與充放電效率，可帶來更好的輸出表現。而搭載2.4升渦輪引擎之唯一汽油動力-RX 350，將藉渦輪帶來的強勁爆發力，呼應全新RX的動感外觀，演繹RX跑旅風格。相信在本次改款所提供的各式動力編成下，全新RX勢必將徹底滿足不同客層之各式需求。

為減輕駕駛負擔及守護車內所有乘客的安全，全新RX升級新一代LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，擴增多項PCS預警式防護系統功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助及速限辨識輔助等；除此之外，DRCC、LDA、LTA等功能也再度優化，使車速控制及車道輔助更符合駕駛操作感受，降低過往系統所造成的生硬行車不適感，提供更自然與舒心的駕馭體驗。除了LSS+ 3.0之外，RX全車系亦標配SEA安全離座輔助系統，透過E-Latch電子式門把與BSM盲點偵測警示系統結合，大幅降低下車時遭後方來車碰撞的風險。最後，RX之車體工程也大幅強化，包含B柱採用達2G Pa超高張力鋼材製作、焊點密度增加、以及雙環狀的車尾結構設計，均大幅提升車體的剛性表現。

Lexus RX大改款全車系正式售價，RX 350四版本，F SPORT版295萬元(與預售價差，再降3萬元)、旗艦版295萬元(-3萬元)、頂級版267萬元(-3萬元)、豪華版245萬元(-3萬元)。RX 350h三版本，旗艦版305萬元(-5萬元)、頂級版277萬(-5萬元)、豪華版255萬元(-5萬元)。RX 450h+兩版本旗艦版355萬元(-10萬元)、豪華版315萬元(-10萬元)。RX 500h F SPORT Performance則360萬元(同樣-10萬元)。