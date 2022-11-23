中國外交部發言人趙立堅23日主持例行記者會。有記者提問，有報導稱，21日北約祕書長史托騰柏格稱，中國竭力加強對西方國家重要基礎設施、供應鏈和關鍵工業部門的控制。趙立堅回應說，北約作為區域性組織，應嚴守其地理範圍，不要企圖自立幫規、家規，尋求越權和突破。在經貿合作領域引入意識形態價值觀畫線，不僅不利於國際社會共同利益，也將搬起石頭砸自己的腳。

趙立堅指出，冷戰結束後，北約擴張的觸角越伸越廣，北約不僅自行將本應由聯合國和專門國際機構處理的網路空間和太空納入成員國集體防禦範疇，還進一步加大對氣候變化、基礎設施、技術創新、供應鏈、衛生、能源等廣泛民事領域的干預。 北約作為區域性組織，應嚴守其地理範圍，不要企圖自立幫規、家規，尋求越權和突破。

他表示，全球產業鏈供應鏈的形成和發展，是市場規律和企業選擇共同作用的結果。近年來，中國同包括北約成員國在內的各地區國家和企業在相關領域開展了良好平等合作，極大地造福了雙方人民。 在經貿合作領域引入意識形態價值觀畫線，不僅不利於國際社會共同利益，也將搬起石頭砸自己的腳。