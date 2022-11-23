媒體人韋安臉書。圖/截自網路

選戰進入最後倒數階段，藍綠新北市長候選人都全力展開掃街拜票，不過，愈是到選戰白熱化之際，就愈容易出現許多奇怪的論調。媒體人韋安就在臉書點出「急了！『翁教授』出來幫侯友宜催票嗎？」韋安並表示，翁教授越說：「新北市不需要舊市長」，新北人越會「火大」他，而出來投侯一票。

韋安在臉書中指出，教授的學術專業應該絕對沒問題，但其它方面的判斷，卻常常「被打臉」。實在太可惜了。

旅美教授翁達瑞，時常以學者、專家的名義，來給台灣人「上課」和「指點迷津」。選戰最後時刻，翁教授「好心提醒」台灣人，「新北市不需要舊市長」，呼籲選民不要支持爭取連任的侯友宜。不過，翁教授的話能聽嗎？

韋安表示，去年，3+11破口導致台灣疫情突然爆發，而疫苗卻一劑難求。郭台銘出來買疫苗、捐疫苗，想為2300萬台灣人解燃眉之急。

而這位翁教授，馬上跳出來，在臉書上發文，要隔空給郭台銘「上一堂法律課」。他批評，郭董又犯了「老毛病」，沒弄清楚疫苗跨國買賣的法律規範，就誇口要從德國進口500萬劑輝瑞疫苗到台灣。

他看在眼裡「心理為郭董著急，只好隔空幫他上一堂法律課」。他點出當時進度無法前進的關鍵原因，直指郭台銘「太天真了吧！」

韋安並指出，翁達瑞還建議郭台銘見好就收，不要落到「台、德、中」三面不是人的地步。自己還毛遂自薦，稱願意出任郭台銘的國際商務顧問。不知道，翁教授的心底裡面，是否也有一個「擋」字？看不得郭台銘成功為台灣買到疫苗？

結果，郭董根本沒有用到這位「國際商務顧問」的專業，就順利買到了疫苗。還以最快速度運送到台灣。然而，翁教授一點不以被事實「打臉」，有絲毫的小尷尬。摸著「腫脹的面孔」，繼續「黑」，甚至「賭咒」郭台銘。

韋安表示，身為台灣人，翁教授的主體意識，卻好像總是站在台灣人健康和利益的對立面，見不得對台灣有利的事情發生。還希望，或巴不得，把人人都覺得應該表揚和感激的郭董，投進監牢。

不過，也不必但擔心翁教授有多大能耐，因為事情總是朝著教授臆測的反方向發生。翁教授越說：「新北市不需要舊市長」，新北人越會「火大」他，而出來投侯一票。