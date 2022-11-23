台北市2022年至8月為止，已有127人因電動自行車肇事受傷、死亡，11月起所有電動自行車需申請掛牌納管，因許多新住民經常使用，移民署舉辦宣導活動，提醒新住民要主動登記領牌以免觸犯新法。

移民署北市服務站23日辦理志工通譯教育訓練，與北市區監理所合作，共同宣導電動自行車的新規定。

台北市區監理所車輛管理科廖柏瑄股長指出，5月4日修正公布的《道路交通管理處罰條例》規定，電動自行車在法律上稱為「微型電動二輪車」，購買時應準備個人身分證件、新車的相關文件，到監理所辦理實車查核、領牌，才可以騎車上路。

正在使用中的電動自行車，也須於政策實施後2年內，前往實車查核、領牌，才能繼續上路使用。掛牌後，電動自行車也要遵守交通法規，騎乘時須戴合格的安全帽，不得擅自加以改裝車身，以免觸法。

活動現場請來移民署北市服務站的新住民蘭嵐，騎著電動自行車一同宣導新規定，蘭嵐表示，台灣交通便利，運輸工具也十分多元，電動自行車更是新住民的首選，不僅輕巧容易挪移，也無須繁瑣的考照流程，電動自行車登記領牌後，對使用者多了一分保障，大家使用也能更放心。

移民署北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署在各縣市都設有服務站，新住民在台生活的食衣住行如有遇到問題，都可就近向服務站求助，移民署務求與時事接軌，讓志工與通譯在服務時，也能宣導相關政策，使新住民更能夠順利融入在台生活。