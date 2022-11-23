隨疫情趨緩，美歐國家率先開放邊境，防疫相對嚴格的亞洲國家，近月來也陸續解除旅遊限制與入境核酸檢測規定，國人熱愛的旅遊景點日本，在10月上旬即開放邊境，泰國自10月起入境不需疫苗接種證明，香港放寬入境核酸檢測規定，旅遊人潮隨之大增，機場、鐵路和付費道路等，運輸基礎建設需求水漲船高，帶動基礎建設股票基金績效表現亮眼。

根據理柏資訊統計，國內核備8檔成立滿一年的境內外基礎建設產業基金績效，今年來平均下跌7.09％，其中富蘭克林旗下美盛基礎建設價值基金逆勢上漲近6％的表現領先，近兩年報酬率逾2成，也大幅領先，優異表現吸引資金進駐，推升10月底基金規模再創歷史新高。

財富管理中心分析，美盛基礎建設價值基金是全球少數專注於投資上市基礎建設股票的基礎建設投資團隊，在併購、債務融資、股權籌資及政府監管等領域的經驗豐富。該基金績效勝出，主要是來自經理團隊的豐富經驗與靈活彈性的投資策略和選股功力所貢獻。

儘管全球面臨高通膨、央行政策緊縮、景氣放緩甚至衰退的風險，該經理團隊認為，許多運輸基礎建設公司營運才剛從谷底復甦，去年起已重新恢復發放股利，但目前股票評價面仍處歷史相對低檔，風險調整後的超額報酬潛力可期。

截至9月底，該基金在運輸基礎建設股票比重達27％，其中澳洲付費道路公司Transurban集團，近一個月股價上漲11％，日本東日本旅客鐵道與英法海底隧道營運商Getlink，今年來股價分別上漲逾1成，都是挹注基金績效勝出的主要推手。

理財專家指出，多數基礎建設公司在政府監管或長期契約支持下，具獨特穩健特性，且能轉嫁通膨和利率風險，中長期並受惠於全球朝低碳經濟轉型的政策商機，建議投資人可採分批加碼或定期定額介入，並透過基礎建設投資專家主動選股，爭取超額報酬的獲利機會。