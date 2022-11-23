民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室今召開「新北建設十大皆空」記者會，市議員候選人同聲批侯友宜擔任新北市市長、副市長 12 年任內提出的政策乏善可陳，高喊「新北建設十大皆空、建設翻新」口號。

林佳龍競辦指出，回顧侯友宜擔任新北市副市長 8 年、市長 4 年，治理新北長達 12 年，任內所能提出的交通建設、經濟產業、文化設施、社福條件、治安改善、都市計畫、國際連結、環境保育、居住正義、人本價值，無一能讓新北市有城市光榮感，記者會並播放林佳龍昨（22）日在臉書釋出的政策影片，訴求新北要有新市長、新市政、新願景，讓新北站上國際舞台、以首都圈國土規劃、六星產業發展、智慧城市的治理思維，讓雙北成為雙引擎、雙子星城市。

競辦發言人何博文說，國民黨在新北市執政 17 年，從過去 6、700 億預算，到現在市府可主導掌控 1900億元，空有升格卻沒有升級，經費增加但看不到各項重要建設，近年扣除中央主導、補助、規畫的軌道建設、長照、前瞻計畫補助停車場等基礎公共設施，「新北市所有重要建設幾乎是零」。

何博文指出，新北市沒有巨蛋、甚至連規畫都沒有，空有招商口號卻連國際招商會展中心都沒有，相對桃園、高雄，新北市就是沒辦法舉辦五月天演唱會，甚至美術館工期一再延宕，新北的博物館還停在十三行、鶯歌陶瓷博物館等蘇貞昌擔任縣長時的建設，新北真的淪為蛋白區，質疑「侯市長任內到底做了什麼？每一年 1800、1900億元預算做了什麼？」

今記者會，新北市議會黨團總召陳啟能、市議員黃俊哲、議員候選人山田摩衣、石一佑、林秉宥、許昭興、曾進益、陳乃瑜、黃淑君都到場體檢新北各項建設。