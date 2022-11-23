四年舉行一次的2022年世界盃足球賽(FIFA World Cup)現已在卡達開踢，對不少人而言，除了和親友感受球場的刺激，也會買運彩賺取彩金，然而昨(22日)世界排名第三、擁有傳奇球星梅西的阿根廷，爆冷輸給排名第51名的沙烏地阿拉伯，讓重金押注的藝人謝忻超崩潰，還曬出3張槓龜運彩單，自嘲是「足海冥燈」。

謝忻18日在臉書PO文寫道：「還記得我嗎？」並透露2018年世足賽連槓23場，不過轉眼4年過去，她力拚甩開「足海冥燈」的封號，透露「我已滿血回歸！也準備要一雪前恥！」然而昨日IG曬出3張運彩照仍然全輸，可見她在「阿拉伯對上阿根廷」押注讓分主(後面)勝，結果卻是阿拉伯以2:1贏球；接著「突尼西亞對上丹麥」也押讓分主勝，結果兩隊以和局作收；最後「波蘭對墨西哥」改押不讓分主勝，比賽結果依然是和局，等於3項押注結果全數槓龜。

謝忻下注阿根廷讓分主隊勝，結果卻大爆冷門。(圖/謝忻 FB)

世足賽才剛開踢，謝忻見到超背的手氣趕緊打退堂鼓說：「我再也不買運彩了」，還說道「我是不是應該在這個時候住手！！」並附上將阿根廷運動彩票用力揉成一團的影片，有人要她繼續下注提供球迷反指標：「可以先問妳冠軍買哪一隊嗎...XD」，謝忻翻牌回：「不。反霸凌，我已經輸得一塌糊塗了」、「我完全沒賺到，還賠了一屁股。」