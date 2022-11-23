新竹地檢署預計在12月2日舉辦扣押物品拍賣會，除了電子產品之外，也有少量金飾。（新竹地檢署提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹地檢署12月2日上午將舉辦2022年度沒收扣押物品拍賣會，公告上網後，已吸引140人次下載拍賣清冊，此次拍賣物品計有鏈鋸、五金、電腦、監視器等及金飾類等，以電子產品為大宗。不過有網友看完清單後直呼拍賣物是「詐騙集團被抄家」。另外新竹地檢署12月7日也將標售一輛報廢警備車，但因已報廢無法再請領牌照，網友也大嘆可惜，「不然改裝成露營車很不錯。」

新竹地檢署日前公告將公開拍賣1批沒收扣押物品，日期訂在12月2日上午10時30分，拍賣地點就在新竹地檢署1樓大門迴廊，有意承購者需攜帶身分證到場競買。此次拍賣物品總計61個項次，數百件物品供拍，不過有部分燒錄機因為避免再度提供他人犯罪，故停止拍賣。拍賣方式以超過底價、價高者經呼3次後拍定為承買人並當場登記身分證及繳清價款，地檢署對於拍賣物品不負瑕疵擔保責任。

公告上網後，已吸引140人次下載拍賣清冊，只是攤開拍賣物品，第1項就是砂輪機、電鑽、鏈鋸，再往下瀏覽，仍然是電鋸、油壓剪、電鑽頭。最大宗的則是電子產品包括電腦主機、螢幕、印表機以及監視器等。竹檢也表示，拍賣物品中電腦主機、平板部分皆經拔除硬碟或回復原廠設定後進行拍賣。

為了提高拍賣消息曝光率，新竹地檢署也成立竹檢瘋拍賣粉絲頁，同步公布扣押物拍賣訊息，讓民眾上社交平台就能輕鬆一覽拍賣物，挖寶檢便宜。

有網友看完拍賣物之後笑稱「這是抄家抄到詐騙集團」，相較之前新竹地檢署曾拍賣瑪莎拉蒂、賓士等名貴汽車，此次拍賣查扣物品確實較「平易近人」。除了拍賣扣押物之外，竹檢在12月7日另外標售1輛報廢警備車，投標者需有地方縣、市政府核發回收廢棄物回收業登記證。由於已報廢不得再請領牌照，有網友大嘆可惜，「不然改成露營車很不錯。」