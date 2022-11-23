歐洲議會當地時間22日在法國斯特拉斯堡召開全會，就對華關係舉行辯論。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在開幕辭中與美國上月推出的「對華晶片限制措施」保持了距離，並在辯論中堅持表示，歐盟不會效仿美國對中國採取的嚴厲政策。

綜合香港《南華早報》報導和歐盟對外行動署網站實錄，波瑞爾在講話中說，我們和中國有不同的政治制度，對民主和人權有不同的看法，我們追求不同的治理模式，對多邊主義有不同的願景，這並不是一個祕密。但這些差異不應該、也不會阻止我們相互接觸。他強調，與中方的溝通管道必須保持暢通，就連美國都沒說要與中國經濟脫鉤，「我們也不會」。

波瑞爾在發言最後表示，半導體是21世紀經濟競爭中最基礎的科技問題，歐洲對外行動署祕書長下周將赴華盛頓參加美歐對話。他表示，「當然，美國是我們最重要的盟友。但在某些情況下，我們的對華立場或做法不會相同」。

此前的二十國集團（G20）峰會上，中國與歐洲國家間舉行了一系列元首會面。儘管波瑞爾仍表示布魯塞爾將與中國「進行系統性的競爭」，但相較於此前發言，波瑞爾的語氣有所「軟化」。《南華早報》稱，這象徵中歐關係出現相對解凍。

今年10月，美國推出一系列新規，禁止將使用美國設備製造的某些晶片銷售給中國。11月初，美國還被曝出向日本和荷蘭施壓，要求兩國和美國一同阻止先進晶片技術流向中國。來自荷蘭的曝光機巨頭艾司摩爾（ASML）公司是歐洲少數幾家能主導半導體製造設備市場的公司之一。

但這在歐盟國家內已然遭遇挑戰。在波瑞爾表態之前，荷蘭外貿與發展合作大臣施賴內馬赫（Liesje Schreinemacher）19日就曾警告說，美國不應指望荷蘭毫無疑問地採取其對中國出口限制的做法，「荷蘭不會一比一照搬美國的措施」。