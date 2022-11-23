BoA 寶兒第三張迷你專輯宣傳照。（圖／愛貝克思提供）

「亞洲天后」BoA 寶兒攜新專輯《Forgive Me》回歸歌壇。繼2020年發行的出道20週年紀念專輯《BETTER》後相隔近兩年，久違的推出新專輯令歌迷相當期待。BoA 寶兒表示：「時隔許久能為粉絲帶來新音樂非常開心，是我認真準備的歌曲，希望大家會喜歡，也希望能從粉絲間獲得『這就是BoA 寶兒』的反應」。

BoA寶兒第三張迷你專輯宣傳照。（圖／愛貝克思提供）

主打歌〈Forgive Me〉是首強烈的嘻哈舞曲，歌詞內容向以片面評判他人的對象傳達一針見血的內容；為搭配歌曲的快節奏以及歌曲中的搖滾元素有著既強烈又犀利的編舞。BoA 寶兒自言：「新歌是火氣很大的歌曲，久違地想講述與愛情無關的主題，歌詞與編舞方面我覺得延續了〈Girls On Top〉」。

新歌MV以充滿力量的表演爲基礎，BoA 寶兒在不同的時代背景下展現堅強的女性面貌，「很想扮演強勢的角色，拍攝得很開心，舞者們還在MV拍攝現場送上蛋糕與祝福卡片為我慶祝回歸，非常感動。

BoA 寶兒不僅親自參與主打歌的詞曲創作，收錄曲中清淡細膩地表達著愛意的〈Sketch〉、在疲憊的生活中向一直守護在身邊的家人、戀人、朋友們表達感謝和愛的抒情曲〈Hope〉，這兩首是BoA 寶兒的自作曲。〈Hope〉也被BoA 寶兒指名為專輯中最愛收錄曲，透露在製作過程中得到很多安慰。

在專輯發行前一小時與粉絲的倒數直播中，BoA 寶兒開箱新專輯分享製作花絮，分享在忙碌行程中利用空餘時間不斷確認相關製作物，打趣表示若粉絲對專輯有任何不滿意，可翻看標註於專輯中的製作名單個別給予回饋，直播結束前做結尾時，因公司曾發生MV延遲公開的情形，坦言兩小時前仍在對MV做最後確認，希望MV能按時上線，所幸新歌MV準時公開，也展現BoA 寶兒身為公司理事的威嚴與直言不諱的面貌。

BoA 寶兒第三張迷你專輯《Forgive Me》11／22（二）已與韓國同步在台數位發行，收錄主打歌〈Forgive Me〉在內，包含兩首自作曲〈Sketch〉、〈Hope〉與〈ZIP〉、〈Breathe〉、〈After Midnight〉等6首歌曲，展現BoA 寶兒的多彩魅力。