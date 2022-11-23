桃園市政府就業職訓服務處辦理職場參訪活動，安排民眾至轄內企業進行參訪，透過企業簡報、影片及實地觀摩，讓民眾認識不同產業的工作環境與職缺內容。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府就業職訓服務處辦理職場參訪活動，安排民眾至轄內企業進行參訪，透過企業簡報、影片及實地觀摩，讓民眾認識不同產業的工作環境與職缺內容。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府就業職訓服務處辦理職場參訪活動，安排民眾至轄內企業進行參訪，透過企業簡報、影片及實地觀摩，讓民眾認識不同產業的工作環境與職缺內容。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府就業職訓服務處辦理職場參訪活動，安排民眾至轄內企業進行參訪，透過企業簡報、影片及實地觀摩，讓民眾認識不同產業的工作環境與職缺內容。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府就業職訓服務處辦理職場參訪活動，安排民眾至轄內企業進行參訪，透過企業簡報、影片及實地觀摩，讓民眾認識不同產業的工作環境與職缺內容。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

為協助求職弱勢之特定對象，瞭解桃園市產業現況與人才需求，桃園市政府就業職訓服務處辦理職場參訪活動，安排民眾至轄內企業進行參訪，透過企業簡報、影片及實地觀摩，讓民眾認識不同產業的工作環境與職缺內容，促進民眾適性就業，今年度依照不同對象特性共辦理4場次職場參訪。

4場職場參訪活動特依照不同對象特性安排不同之職場性質，如二度就業婦女、新住民、中高齡者、更生受保護人等。分別安排至宜賢金屬有限公司、群翊工業股份有限公司、葡萄王生技股份有限公司及全聯實業股份有限公司，分別提供金屬原料加工、半導體精密製程、生技及觀光工廠及店鋪管理通路零售等工作性質介紹。各家廠商在參訪過程中，分別介紹自身製程及針對不同對象的職場協助方案，使參與民眾在職前更加了解職缺內容，及公司福利制度。

就業職訓服務處表示，特定對象在就業上確實有部份弱勢之處，如中高齡者已退離職場者，可能因健康因素不適高強度的勞動，或二度就業婦女可能因家庭照顧的關係需要更為彈性的工時安排等，職場參訪的活動就是促進民眾與廠商有更深度的相互了解，以利雙方規劃職涯及人力進用的方向，對轄內產業多元人力資源的開發有積極性幫助。

針對特定對象及就業弱勢者，桃市府就服處也規劃了一系列就業促進課程，提供就業準備、求職技巧、職涯諮詢輔導等課程，強化民眾求職與就業力，並提供就業諮詢與適性就業媒合，積極幫助更多待業及轉職民眾順利進入職場。更多就業促進課程活動資訊，可至桃園市政府就業職訓服務處官網( https://oes.tycg.gov.tw/ )、桃園市工作職缺地圖（ https://jobmap.tycg.gov.tw/ ）查詢，或電洽桃園就業中心(03-333-3005)及中壢就業中心(03-468-1106)