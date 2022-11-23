台中市議會議長張清照今天冒著滂沱大雨站在戰車上，繞行沙鹿、清水向選民拜票懇託。(張清照競選總部提供)

台中市議會議長張清照今天冒著滂沱大雨站在戰車上，繞行沙鹿、清水向選民拜票懇託。(張清照競選總部提供)

台中市議會議長張清照今天冒著滂沱大雨站在戰車上，繞行沙鹿、清水向選民拜票懇託。(張清照競選總部提供)

九合一選舉最後決戰72小時！各候選人卯足勁展開最後肉搏戰。爭取連任的台中市議會議長張清照今天冒著滂沱大雨上戰車，繞行沙鹿、清水向選民拜票懇託。張清照向鄉親嘶聲吶喊「風雨生信心、唯一堅定支持」，沿途獲得支持鄉親，冒雨站在路邊揮手加油打氣。

問鼎連任的市議會議長張清照，選前倒數第3天展開最後衝刺拉票！今天他穿著雨衣站上戰車繞行沙鹿、清水，明天繼續到梧棲、清水掃街，要親自向選民懇託。

今天海線的風雨不小，張清照人在戰車上揮手，即使穿上雨衣還是全身濕透，但看到民眾熱情回應，張清照團隊個個精神抖擻。沿途很多支持者自行準備鞭炮，在車隊經過時燃放；也有公司行號或商家站在門口揮舞旗幟迎接；還有機車騎士或汽車駕駛停下來拍照、比著5號支持。

張清照強調，很多人都認為他這次一定穩當選了，甚至一定高票當選，但如果大家11／26日不去投票或者分票，對他是一大危機；所以拜託選民「堅定、唯一支持張清照」，拜託鄉親再給他四年，為台中港區爭取建設、為鄉親謀取福利！