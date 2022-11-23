大聯盟本周宣布「法官」賈吉（Aaron Judge）案件的調查結果，暫時洗清了紐約洋基與大都會高層的嫌疑。先前球員工會指控兩隊老闆共謀打壓賈吉的身價，依照他們的申訴，洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）利用他與大都會老闆科恩（Steve Cohen）的私交，請求大都會不要在自由市場給賈吉抬價。

其實早在今年開季之初，賈吉尚未破紀錄、打出MVP身價之時，業界就有人指出大都會不會去爭搶賈吉。

美媒SNY與《紐約郵報》報導，科恩把賈吉視為洋基的一部分，他不會搶走洋基的招牌明星，更沒打算公然與洋基為敵。大都會總管艾普勒（Billy Eppler）以前是洋基總管凱許曼（Brian Cashman）一手提拔出來的主管，洋基老闆史坦布瑞納更支持過科恩買下大都會。

兩隊高層的友好關係導致謠言不斷，雙方很可能對於賈吉合約一事已有默契。大聯盟調查兩隊老闆的通訊紀錄，目前沒有發現他們非法談論賈吉的證據。球員工會仍保有申訴權，可以請求仲裁官重新審理此事，但現在又傳言洋基開了高價要留住賈吉，同時舊金山巨人也在幫賈吉抬價，工會或許沒必要再追下去。