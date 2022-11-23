澎湃新聞報導，浙江省應急管理廳官網23日公布，省安全生產委員會辦公室關於浙江天馬實業股份有限公司18000t／d廢水處理與回用工程「11·18」較大中毒事故情況的通報，該事故造成4人死亡、2人受傷。

18日16時許，浙江鑫廣環保科技有限公司在紹興柯橋區的浙江天馬實業股份有限公司18000t／d廢水處理與回用工程試運行作業時發生人員中毒。經初步調查，天馬公司主要從事紡紗、織造、印染及後整理加工，事發廠區2020年投產，2021年7月與湖北鑫嘉鴻誠環保科技有限公司（鑫嘉鴻誠）簽訂18000t／d廢水處理與回用工程建設工程合同，由鑫嘉鴻誠總包並負責土建施工，由浙江鑫廣環保科技有限公司負責工藝設計和運維，目前工程處於試生產調試階段。

11月18日下午，鑫嘉鴻誠施工負責人帶領10餘名員工進行設備調試，發現氯化亞鐵儲存池往外輸送的管道堵塞，決定通過抽取厭氧池中的汙水對管道進行沖洗，清理堵塞物。多次沖洗無果後，1名作業人員在未通風、檢測及無任何防護措施的情況下，通過儲存池人孔進入池中，中毒倒地，其餘5人盲目施救，相繼中毒，導致事故擴大。

《通報》指出，該起事故暴露出有些地方存在環保建設專案委託不具備資質單位設計建設、施工作業不規範、企業主體責任不落實、地方監管部門責任措施落實不到位、有限空間事故防控漏洞較多等問題。如涉事企業施工中現場管理嚴重不到位，違反安全管理規定，冒險進入污水池作業。同時，涉事企業擅自改變汙水處理設計方案，變更廢水處理藥劑，風險陡然加大。

據介紹，浙江將細化梳理有限空間作業企業底數，嚴格落實環保設施建設工程安全風險管控，加強協力廠商作業安全監管，深化推進輕工重點企業汙水池「不積淤」「自動化清淤」「消除有害因素」等技術改造，推廣「機器人」進行管道、汙水池等疏通清淤作業。