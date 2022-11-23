日本30歲女星河北麻友子在美國出生長大，直到2003年回日本參加「全日本國民美少女」比賽，以12歲的年齡參賽，一舉奪得冠軍和多媒體獎，14歲時曾在電視劇中客串，17歲時才正式開啟演藝工作，是多家潮流雜誌的專屬模特兒，時尚表現力很受外界肯定；她去年和富男友結婚，近日總算宣布懷孕消息，讓不少網友送上祝福。

日本女星河北麻友子12歲時奪得「第9屆日本國民美少女」冠軍，清純可愛的外型令她獲得許多人的喜愛，長大後她正式進入演藝圈工作，擔任當地潮流雜誌ViVi和Pretty Style的專屬模特兒，成為萬千少女羨慕的對象，在戲劇領域也交出亮眼成績單，曾出演熱門電視劇《派遣女醫X》，2016年主演電視劇《本小姐乃白鳥麗子》獲得觀眾喜愛，趁熱推出電影版《我是白鳥麗子》，事業一帆風順，令外界看好星途。

不料2017年爆出親密照外流事件，她多年前與球星男友泡湯，拍下甜蜜合照，照片外流後對她清純的形象造成嚴重打擊，演藝工作一度受影響，不過即使裸照外流，河北麻友子的豪門男友依舊不離不棄，陪她走過流言蜚語，兩人交往時間長達7年，河北麻友子去年透過社群平台公布喜訊，表示和男友結婚了，圖片中沒有露出男友的臉，也能感受到滿滿的幸福感。

今（23日）河北麻友子在Instagram曬出與丈夫的甜蜜合照，可以發現小腹有些凸起，她簡單寫下「Mom&Dad」，承認即將為人父母，照片聲明中寫道「每天都能感受到迎接新家庭成員的喜悅，有滿滿的幸福感，會在考慮孩子的情況下繼續工作，感謝一直守護我的人，希望大家繼續溫暖地守護著我」。