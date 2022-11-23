以色列著名城市耶路撒冷發生2起公車站爆炸事件，總共造成 1 人死亡，至少 14 人受傷，以色列警方懷疑是巴勒斯坦人發動的襲擊。

美聯社報導，第一場爆炸發生在城市邊緣的一處公車站附近；而第二起發生在該市北部的一個定居點拉莫特(Ramot Alon)。警方說有1人死亡，4人重傷，10人傷勢較穩定。

主要的爭端在以色列所佔領的約旦河西岸，以色列對當地的巴勒斯坦定居點發動持續幾個月的突襲，巴勒斯坦對以色列人屯墾區也發動致命襲擊，引發了以色列與巴勒斯坦之間的緊張局勢，已導致 19 人喪生。最近幾週，巴勒斯坦人的襲擊事件有所增加。

然而，以色列與巴勒斯坦暴力事件衝突不斷之際，以色列很可能組建以色列有史以來最右翼的政府，前總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)強勢回歸，他可能會指定班-格維(Itamar Ben-Gvir)做為警察總長

班-格維是一名極端主義者，他主張對巴勒斯坦襲擊者判處死刑，認為只有更強硬的手段才能解決恐怖活動。他說：「我們必須讓恐怖行為付出代價，我們必須重新控制以色列，威懾任何企圖發動恐怖活動的想法。」

警方表示，他們從社區監控錄影來看，已找到可疑嫌犯，目前正在排查當中。

雖然巴勒斯坦人實施了刺傷、撞車和槍擊，但自近二十年前巴勒斯坦結束革命活動以來，爆炸襲擊已經非常罕見。

在加薩走廊地帶有著統治影力的哈馬斯組織讚揚了襲擊事件，以「一次英勇的行動」來稱乎，但言下之意，就是他們並不是爆炸事件的主謀。

哈馬斯發言人昆努拉( Abd al-Latif al-Qanua) 說：「非法的佔領者，必須為欺壓我們人民的罪行和侵略付出代價。」

以色列在 1967 年的第三次中東戰爭(六日戰爭)佔領了約旦河西岸、東耶路撒冷和加薩走廊，將原本聯合國規畫的巴勒斯坦國家土地全部佔領，以色列人認為，因戰爭而打拓展的土地就是自己的，而戰爭也並非以色列主動侵略，他們完全有理由繼續佔領。