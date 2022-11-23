台東馬偕醫院今舉行感恩節禮拜及愛心義賣，員工發揮本領及創意擺攤義賣。（台東馬偕醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

台東馬偕醫院今舉行感恩節禮拜及愛心義賣，員工發揮本領及創意擺攤義賣。（台東馬偕醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

台東馬偕醫院今舉行感恩節禮拜及愛心義賣，員工發揮本領及創意擺攤義賣。（台東馬偕醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

台東馬偕醫院今舉行感恩節禮拜及愛心義賣，員工發揮本領及創意擺攤義賣。（台東馬偕醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

台東馬偕醫院今天舉行感恩節禮拜及愛心義賣，牧師李惠玲引鼓勵員工在疫情中仍要心存感恩及盼望，繼續救治有病痛的病患。1樓大廳義賣活動獲得許多員工熱烈響應，捐出好多土產、手作、食物、生活用品等，擺滿了整個大廳，吸引大批民眾選購好物做愛心。

一向熱愛昆蟲的沐恩將他心愛的寵物赫克力士及其幼蟲擺出，並製作昆蟲食物含海藻醣的果凍，瞬間成為詢問度最高攤位。馬偕1名營養師的先生是音樂家兼烘焙師父，帶來來自法國的酸種歐包，開賣1小時就一掃而空。

門診跟診助理員也做了熱騰騰原住民食物阿拜，正好成為大家最佳午餐。而醫院手工藝社一聽到要義賣，學員們各自在家花了好幾個晚上時間，趕工製作許多手編包包來義賣。住在巒山的環衛阿嫂還收購部落家戶的土產，特別捐出響應義賣。

關懷師馬秋琴說，真的看到台東馬偕員工的熱情及回饋的心，活動前還擔心東西不夠，今天一大早就有人帶來山上種的生薑、辣椒、佛手、蔬菜、火龍果等物品，讓人非常感動！

馬偕醫院表示，感恩節大家用實際行動，捐出自己所有的作為義賣，挹注癌症醫療大樓基金，合計共賣出4萬餘元，成果豐碩。