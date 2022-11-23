中職在14日公告今年取得自由球員（FA）資格的球員，共有25人符合資格，扣除4人有複數年合約、2人已引退，實際能夠行使只有19人，不過經過7個工作天於今天下午5點截止，目前並未有人「宣告自由」。

今年一軍滿9年年資的包含中信兄弟陳子豪；樂天桃猿林智平、林泓育、郭嚴文、余德龍、郭永維、王溢正；味全龍廖文揚、林智勝；統一獅高國慶、潘威倫、潘武雄、王鏡銘；富邦悍將詹智堯、王勝偉。

一軍年資達8年的則有兄弟鄭凱文、黃鈞聲；桃猿陳俊秀、黃偉晟；龍隊劉時豪；獅隊唐肇廷、江承峰、胡金龍；富邦葉竹軒、高國輝，若要行使FA應檢附大學文憑。不過陳子豪、鄭凱文、林泓育及郭永維在今年季前簽下複數年合約，確定無法行使，潘武雄、詹智堯則在今年季中引退。

今年是中職首度採用FA分級制度，薪資在各隊前12人為A級，其餘則是B級，不過日前陸續有球員表態不會行使FA，最終經過7個工作天後，聯盟確定沒有收到任何申請，今天確定自由市場上無任何FA球員。

過去中職史上只有3次有球員提出FA後成功轉隊，分別是鄭達鴻、林智勝及賴鴻誠，去年則有陳鴻文、林益全、官大元、陳禹勳提出，但最終都續留母隊，林益全則是史上第一個行使FA還被減薪的球員。