屏東縣同安國小雖是偏鄉小校僅66人，但一路走來「校小志氣高」，不僅突破資源短缺困境成立管樂社，還成功對抗少子化危機6度組團參加全國學生音樂比賽，今年再次拿下初賽優等挺進總決賽，全校師生期待明年能如期參賽。

「一路走來，有太多的不容易！」校長蔡世弘說，維持管樂社運作需要很大的成本花費，1年光是師資費就要60萬，對大校來說是件不易的事，何況是小校，但好險有教育部活化教學計畫贊助師資經費，支撐管樂社走到現在。

蔡世弘指出，每年學生數約60至70名不等，名符其實小學校，但在88風災過後，他們展現「校小志氣高」的精神，突破小校資源短缺困境，靠災後善款、樂器銀行等資源成立管樂社後，至今屹立不倒並6度參加全國音樂比賽。

回顧初次參賽在2016年，同安管樂社的學生們拿著二手樂器、甚至是生鏽的樂器，不卑不亢地站上全國學生音樂比賽的舞台，最後獲初賽優等，雖未取得決賽門票，但全校師生依舊感動與驕傲，因為孩子們展現了學校所教的「愛樂」精神，與靠自己努力得來的掌聲。

自此，同安參加全國學生音樂比賽不間斷，直到2019年因人數不足，暫停參賽1次，但隔年又重新參賽，並拿下初賽冠軍挺進總決賽，不料總決賽受疫情影響停辦。好事多磨，同安管樂社在今年再次拿下初賽冠軍，全校師生期待明年3月可以如願參加總決賽。

蔡世弘坦言，有了2019年的經驗後，少子化一直都是學校及管樂社面臨的難題，今年參賽的30名學生有中、高年級生、特教生，占全校學生近1半人數，這凸顯小校組團的難處，幸多數家長很支持社團，學生也熱愛參與，所以學校會持續排除萬難，讓管樂社持續發光發熱。

蔡世弘強調，其實參加比賽不是為了要拿第一名，而是要藉由挑戰更高的舞台來挑戰自己、並看見自己的進步，小校雖然在資源條件上有限制，但學習與成長不會因任何阻礙而受限。