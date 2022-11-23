經濟部23日公布批發業、零售業及餐飲業10月營業額統計。批發業營業額為1兆642億元、歷年同月新高，年增4.3％、連續24個月正成長；零售業3,807億元、歷年同月新高，年增2.1％、14個月正成長；餐飲業10月餐飲業營業額769億元，歷年同月新高、年增13.8％，連續6個月正成長。

批發業10月批發業營業額為1兆642億元，年增4.3％，主因受惠國際品牌消費性電子新品備貨效應以及新興科技應用需求續增，加以部分進口車到港數增加，帶動機械器具批發業年增13.9％，汽機車批發業年增18.2％；藥品及化粧品批發業因國內藥品、疫苗等需求持續，年增6.7％；建材及化學材料批發業則因終端市場需求疲軟，客戶拉貨動能放緩，分別年減9.3％、19.4％。綜計1至10月營業額為10兆6,474億元，創歷年同期新高，年增6.9％。

零售業10月零售業營業額達3,807億元，年增2.1％，其中隨疫情趨於常態化，消費人潮回流，加上部分進口車到港及週年慶等活動挹注，致汽機車零售業年增10.0％、布疋及服飾品零售業年增4.7％、其他綜合商品零售業年增20.7％、電子購物及郵購業年增8.2％；而資通訊及家電設備零售業、量販店則因上年同月振興方案挹注而墊高比較基期，致分別年減7.4％及4.7％。綜計1至10月營業額為3兆4,946億元，創歷年同期新高，年增7.9％。

餐飲業10月餐飲業營業額769億元，年增13.8％，因消費者逐漸回到疫前用餐習慣，加上百貨週年慶集客效應，致餐館業年增13.5％、飲料店業年增11.7％；外燴及團膳承包業受惠邊境管制放寬，帶動空廚餐點需求增加，年增27.2％。綜計1至10月營業額為7,025億元，創歷年同期新高，年增20.3％。