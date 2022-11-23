經濟部23日公布最新工業生產指數，工業生產指數10月為130.77、年減3.56％，製造業10月生產指數132.78，年減3.40％，主因全球經濟受通膨及升息影響，終端市場需求疲軟，產業鏈持續進行庫存調整，廠商設備投資延緩，加上比較基期偏高所致；累計1至10月較上年同期增加2.71％。

在資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數創歷年同月新高，年增2.09％，其中積體電路業受惠國際品牌新機拉貨，加上高效能運算等晶片需求暢旺，年增14.28％;電腦電子產品及光學製品業指數亦為歷年 同月新高，年增13.53％，主因雲端資料服務需求強勁，推升相關設備拉貨動能，加上缺料問題緩解，及廠商持續擴增國內產能所致。

傳統產業中，因終端消費需求疲弱，庫存調整持續，以及設備投資意願保守，業者採取減產策略調節產能，致化學原材料業、基本金屬業分別年減22.15％、21.14％，機械設備業亦年減10.76％，惟半導體生產 設備在大廠擴廠需求支撐下續呈增產，抵銷部分減幅；汽車及其零件 業則年增3.79％，主因國內車市需求持續活絡，部分改款新車上市熱銷，業者持續促銷推升買氣所致。

展望未來，雖5G、高效能運算、車用電子、數位化轉型等相關應用需 求穩定成長，加上歐美年終採購旺季備貨需求接續釋出，均可望挹注 我國製造業生產成長動能，惟全球通膨及升息壓力仍高、俄烏戰爭衝 突未歇，加上中國大陸堅持清零政策，持續拖累國際經貿前景，恐抑 低製造業生產表現，後續需密切關注並審慎因應。