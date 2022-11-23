有許多人都不愛曬太陽，導致大部分人的維生素D不足，骨科醫師陳鈺弘和牙醫師黃文龍提醒，維生素D不足可能導致骨質疏鬆、牙齒受損、免疫力下降等問題，並分享4個補充維生素D的方法與食物，建議大家平時最好要曬太陽，若想從食物補充的話，則可以吃黑木耳、鮭魚、秋刀魚、全脂奶粉等。

陳鈺弘和黃文龍在臉書粉專發文，根據調查顯示，有98%的台灣人維生素D不足，原因就是有很多人都不喜歡曬太陽，如果維生素D不足，很可能導致肌肉無力、骨質疏鬆、牙齒受損、情緒焦慮、免疫力下降等問題，尤其免疫力下降會讓牙齦更容易發炎，進而導致牙周病，讓牙齒搖搖欲墜。

而獲取維生素D最好的辦法就是曬太陽，但也可以靠飲食補充，2名醫師就分享了4種補充維生素D的方法與食物。

▎曬太陽

正午的陽光日曬約15分鐘，就能讓身體製造足夠的維生素D。

▎菇類

以100公克為單位，維生素D含量較高的菇類分別是，黑木耳有49.2微克、乾香菇（日曬處理）有16.8微克、新鮮香菇則有2.1微克。

▎肉和海鮮類

以100公克為單位，維生素D含量較高的依序為，鮭魚22微克、秋刀魚19微克、吳郭魚11微克、鴨肉3.1微克、豬肝1.3微克。

▎奶蛋類

以100公克為單位，維生素D含量較高的是，全脂奶粉（可沖泡4杯牛奶的量）9.5微克、雞蛋1.6微克。