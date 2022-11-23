總獎金台幣105萬台幣的2022 ThreeBond封關站菁英挑戰賽，23日在桃園台北高爾夫俱樂部舉行最終回合比賽，連騼森克服風雨考驗，打出高於標準桿3桿的75桿，以兩回合總桿高於標準桿三桿的147桿，以2桿之差搶下冠軍，不但贏得獎金23萬元及冠軍附獎Theragun頂級Mini按摩槍，也收下他在ThreeBond挑戰巡迴賽的第3冠。

這是連騼森26年職業生涯以來第3個挑戰巡迴賽冠軍，也是個人自2018年7月25日在關西老爺球場舉辦的仰德挑戰賽後，再次奪冠，賽後他說：「真的很意外，沒有想到會贏。」 尤其是一開賽時，天候非常差，風雨都很大，隨後的風雨一陣大一陣小，揮桿也是不易。

前9洞在惡劣天氣下，連騼森吞2個柏忌38桿，有兩洞靠切桿上果嶺，都OK成功救帕；後9洞抓3隻博蒂、4個柏忌，也是靠鐵桿與推桿抓鳥，連騼森補充，台北球場具挑戰性，球道窄、也很有距離，心態的考驗也很磨人。他指出，這次是補上最後一個名額才參賽的，十分幸運，目前他擔任林口球場培訓隊總教練，而他從14歲開始學球就是在林口球場培訓，他很感謝林口球場、台灣運彩公司、李國中董事長及林紹白總經理的贊助。

另外，余松柏最後贏得ThreeBond挑戰巡迴賽年度獎金王，ThreeBond挑戰巡迴賽獎金王選手可另外贏得台灣福興工業提供的獎金王特別獎金30萬元，年度獎金排名前5名選手亦可以直接獲得明年台巡賽的參賽資格，因此余松柏明年將與王宥崴、沙比亞特馬克、劉永華、黃柏叡一起挑戰台巡賽。

ThreeBond是日本一家製造專業黏著劑起家的跨國企業廠商，長期贊助寶島名將陳志忠30多年，並成為TPGA挑戰巡迴賽的總冠名贊助商已第8年，今年維持9場比賽贊助。

連騼森拿下ThreeBond封關站菁英挑戰賽冠軍。（TPGA提供）