吳怡霈與劇中女兒蔡海殷一起出席首映。（陳俊吉攝）

吳怡霈23日與睦媄、兒童演員蔡海殷、郭書魁出席公視人生劇展《女孩，妳想怎樣？》首映茶敘，飾演單親媽媽的她回憶劇中女兒蔡海殷因為拿手機偷拍老師釀禍，母女起衝突、她怒甩女兒巴掌的戲，令她超崩潰，「對海殷跟我都是很大的考驗」，拍完這場戲兩人都哭到不行。

劇中母女發生衝突時，吳怡霈怒極攻心一巴掌真打下去，脫口說出：「我人生都是為了妳而付出！」吳怡霈透露，其實這句話現實中親媽也說過，吳怡霈說，從小媽媽對她跟妹妹就很嚴格，往往講兩句話就吵架，她感嘆：「家人之間很多事明明可以好好講，卻總講難聽話。」

她說，他們吳家家規是不可跟媽媽頂嘴，大學時18歲的她跟媽媽因小事起爭執，媽媽吼她「妳就是不懂」，她氣極回嘴：「妳沒有見過世面，妳才不懂！」最後你一言我一語言語衝突後，她甚至要媽媽「閉嘴」，於是從小到大從未打過女兒的爸爸衝過來打她一巴掌。吳怡霈說她當時整個愣住，腦子一片空白，此後長達3星期沒跟爸媽講話，把自己反鎖在房間裡，不跟家人講話也不吃飯，後來破冰是爸爸來敲門，「我開門了，臉很臭、眼睛也不抬，但我聽到他哭了，他說他覺得打了我很抱歉，但是他覺得我讓他很失望。 說完他就走了，我當晚失眠，在床上哭了很久」。

現實中的母女關係現況如何？吳怡霈笑說：「目前無話不談，她還是會講難聽話，但我已經找到調侃她的方法。」像前陣子因為她帶一盒好吃的水餃回去給媽媽，竟然被母親嫌「冰箱冰不下」，母女為此吵架，她憤而離家，結果媽媽竟會傳訊息跟她道歉還說「對不起啦，妳脾氣也很大耶，不過就是一盒水餃嘛」，她也回傳「妳也知道是一盒水餃啊」揶揄媽媽。她覺得也許長大後分開住，有了距離真的會帶來美感，稍微被唸幾句比較不會火大，住一起時一直唸就很難不崩潰、不回嘴。

吳怡霈與劇中女兒蔡海殷一起出席首映。（陳俊吉攝）

吳怡霈拍完這場呼蔡海殷巴掌的戲，意識到原來父母責罵的話其實會深印在小孩腦裡，她才會加詞說出那句「人生就是為妳而活」，但她也能同理單親媽媽的心理，「媽媽一定是失控才做出這樣的動作，也自然而然講出來情緒勒索的話」，當時導演喊卡後她手在發抖，腦是空的，一直狂哭，形容「原來打別人巴掌是件很可怕的事」。看到蔡海殷整張臉都紅而且臉超臭，她還問導演這樣好嗎，結果導演回「剛好下場她（蔡）有哭戲」。

蔡海殷坦言國中後就沒被打，更別說呼巴掌，她是直到開拍前才得知要被真打，算是「螢幕初巴」，一旁的吳怡霈聽了一驚：「天哪，我很怕被Dcard罵耶！」

公視人生劇展《女孩，妳想怎樣？》由曾獲釜山短片影展最佳影片的王傢軍執導，邀來吳怡霈飾演單親媽，搭檔破億電影《孤味》兒童演員蔡海殷，描述12歲少女以涵與工作忙碌的護理師母親同住，言語間沒交集的兩人最相像的地方是「手機不離身」，母女倆最常相聚的地方是寂靜的餐桌。在安親班度過小六寒假的以涵，意外發現能讓IG讚數爆增的「流量密碼」，更在網路上找到過去未曾有過的真心與關注，但單純的她也走入屬於「大人」的未知世界，是齣寫實且警世的單元劇。將於本周日（11／27）晚間10時公視首播。

有「台版IU」之稱的睦媄在《女孩，妳想怎樣？》飾演超正安親班老師，她也提到過去學生時期的夢想就是想當老師，但後還沒完成夢想，這次真的進入真實的安親班中去體會老師的一天，表示「劇組給了很棒的環境與機會，讓我直接去裡面實習、與小朋友互動」。劇裡她跟吳怡霈有多場精采對手戲，表示現場兩人都沒套招、即興丟詞，「這件事很好玩」。具有陽光笑容的兒童演員郭書魁，及帥氣的祐琋也同台飆戲；劇組更力邀郭子乾、陳德烈特別演出，為戲劇增添不少趣味。