香港崇正會於1921年在香港成立，是香港歷史最悠久的客家團體，也是世界上創辦最早，影響力大的客家社會組織。1998年9月27日，香港崇正會在香港召開客家代表大會，全球數十多個國家地區代表性社團領袖參加。會上，經客家領袖黃石華先生提議成立「全球客家、崇正會聯合總會」（簡稱全聯會）。 長久以來，全聯會秉承客家先賢以天下為已任，愛民族愛社會，積極與世界客家社團、鄉親聯結，並籌辦推展客家大小活動，在海内外產生了重大影響。

全聯會現任代總執行長曾觀濤表示，有鑑於數位時代發展快速，因此於2022年正式在台灣成立客家元宇宙線上文化館，台灣一直以來都是客家族群的聚集重鎮，客家線上文化館展覽館名稱為崇正時代。

「崇正」代表客家精神源流，象徵客家人硬頸敢作敢為、吃苦耐勞團結互助的精神。「時代」呼應著META新興世代的概念。

曾觀濤表示，線上文化館核心架構有、宗家本色文化概要、客庄族分布、豐騰味緒飄香客食、崇正客家名人、為民發聲時政代表、來趣客語教學、歲時祭儀信仰風俗、嬉客來寮活動分享等...。

潮客力議題網站供需多議題在線上和網友互動，邀請網友共襄盛舉前往投票。（圖/ 擷取自潮客力網站）

他指出現在正是國内縣市長縣市議員選舉，也有候選人像是桃園市長候選人張善政，提出數位化客家文化可行性。設立客家青年學院，培育精英人才、精緻客家產業、推動地方創生、推廣文化傳承、舉辦客家文化節...等問題，都是客家人關心的話題，有興趣的民眾可自行至議題投票網站表達意賦簽名。