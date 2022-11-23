OECD最新研究報告指出，美國經濟較能夠穩得住，將今年預估成長率由1.5%上修到1.8%，2023年維持0.5%，2024年為1.0%，壓抑美國公債殖利率集體走低，道瓊指數11/22收復34000點大關、創逾3個月來新高，隨長期公債殖利率下滑、美國通膨數據回落，聯準會貨幣緊縮帶致使股市評價不利等影響可望趨緩，市場投資情緒回溫，將有利帶動資金回流風險性資產，科技股評價有望止穩，美股有望延續反彈格局，產業「棄油轉電」最當紅！

日盛全球智能車基金研究團隊表示，隨著市場逐漸習慣Fed緊縮路徑，下半年開始基本面的影響力開始突顯，盤面的焦點也開始轉向獲利基本面的變化。雖然2023年全球經濟進一步放緩，然觀察產業面表現，包含電動車在內之相關的整車、電池，以及電控相關的軟體，可望保有一定成長動能。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據研究機構統計2022年全球新能源汽車銷量將能突破千萬輛規模，來到1,060萬輛，而在政府支持、基礎設施擴充與供應鏈舒緩的情況下，預估2023年電動車市場將成長35%至1,431萬輛。隨著全球的排放標準更為嚴厲，各國也逐步敲定停售傳統燃油車的時間表，傳統車企勢必將加快汽車電動化發展，使得電動車繼續維持長線趨勢，未來幾年將有機會快速發展。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，長期來看，俄烏戰爭、全球政府減碳的宣示，讓「棄油轉電」已經是不可逆的趨勢，發展多元電力、穩定供電已是主流共識，而電動車因為它吃電不吃油，等於是完全站在對的趨勢上，再加上電動車能源轉換效率可達70~80％，但燃油車能源轉換效率卻只有20~30％，電動車節能效果明顯好很多，各國理所當然陸續禁售燃油車來節能減碳，預估2036年以後電動車就會賣贏燃油車，長期商機絕對可期。