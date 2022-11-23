迎古董、接財神是桃園龍潭元宵地方盛事。圖為2020年嘉年華畫面。（龍潭區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園龍潭2023迎古董踩街嘉年華將於明年2月5日舉辦。圖為2020年嘉年華畫面。（龍潭區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

龍潭區公所邀民眾共推「南蜂炮、北天燈、龍潭迎古董」地方特色。圖為2020年嘉年華畫面。（龍潭區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市龍潭區「迎古董」民俗活動為地方特色盛事，曾消失半世紀後重現街頭，每年元宵與「接財神」補財庫信仰活動在前後舉辦。受疫情影響，迎古董踩街停辦2年，將於明年回歸，龍潭區公所表示，踩街隊伍熱烈招募中，總獎金估達14萬元，邀民眾共推「南蜂炮、北天燈、龍潭迎古董」地方特色。

迎古董在客語有「揶揄」之意，日治時期龍潭以菱潭街畫分上、下街，當時居民多務農，閒暇娛樂少，有居民起鬨以上下街的地方仕紳姓名諧音，做道具遊街互相揶揄增添樂趣，其中較著名有「好鬥牛」、「發鹵羊」與「釣蛤麻」等，後期加入民俗遊藝元素，自2007年起結合迎財神信仰活動，廣邀社區團體參與，活動精神與傳統陣頭和藝閣車不同，成為獨具特色的地方盛事。

迎古董踩街受疫情影響停辦2年，上屆有超過1000人參加，民眾熱烈參與氣氛嗨。龍潭區公所人文課表示，明年2月5日將復辦踩街嘉年華，即起開放報名，每隊30至40人，共錄取30隊，將補助每隊15000元道具製作補助費，若報名隊伍超過30組，將由公所審查小組依報名資料與主題評選，報名至今年12月1日截止。

龍潭區公所人文課說明，2023迎古董踩街主題定為「玉兔迎春慶元宵、再現龍潭迎古董」，路線自運動公園出發自武德殿，全長約1.7公里，隊伍需在2處定點表演並沿路與民眾互動，不僅要有諷喻、鬥陣與揶揄意味，音樂、服裝與道具也要融入客家元素，將取前3名與5至10組優勝，總獎金預計達14萬元。

龍潭區公所人文課提到，面對傳統文化快速流失，活動規畫也強調青年參與，積極邀請年輕人自製道具，裝扮參加踩街，嘉年華舉辦至今，隊伍年齡層從幼兒園、國高中學生到社區長輩都有，盼傳承地方互助合作精神，注入創新文化元素，促進青年參與。

龍潭區公所盼透過迎古董踩街嘉年華，推廣在地特色與客庄文化，同步帶動周邊產業觀光發展，延續「南蜂炮、北天燈、龍潭迎古董」地方特色，且經歷2年疫情考驗後，更要藉慶典活動凝聚居民與社團間的向心力。