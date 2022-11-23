女星大S（徐熙媛）因不滿前夫汪小菲未履行離婚協議給生活費，向法院提告，徹底惹毛汪小菲，在微博發文砲轟，前婆婆張蘭也加入戰局，引起兩岸網友高度關注。對此，大S今（23日）再發6點聲明駁斥，獲得好友吳佩慈力挺。
大S在最新的聲明中，表示自己跟小S不能吸毒，因為兩人的心臟都不好，加上小S一周平均工作四天，又跟公婆和小孩住一起，根本沒吸毒的條件，況且她對吸毒沒興趣，台灣也不開放任何毒品，強調是守法的好公民。
吳佩慈不捨閨密的處境，留言替大S作證：「真的是累一點都癲癇發作，怎麼可能吸毒！早年有一次我們上完瑜伽課後去吃飯，她直接在餐廳就癲癇發作，緊急叫救護車送醫。那是第一次，生完孩子後身體更加不好，至今發作無數次。」
此外，演藝圈星友賈永婕也留言聲援：「加油，愛孩子的人、愛漂亮的人不可能傷害自己！」小嫻 （黃瑜嫻）則祝福：「除了心疼姐姐之外，更多的是欽佩妳的智慧和氣度，妳要一直美美的幸福下去。」
事實上，大S有癲癇病史，生兒子時為了減輕疼痛打麻醉，因過量導致癲癇發作，不僅臉色發紫，呼吸還一度停止，嚇得汪小菲立即人工呼吸和CPR才救回一命。
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