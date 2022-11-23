遠傳電信攜手臺南市政府於柳營科技工業區建置智慧路燈系統，打造監控管理平台，使管理單位能遠端管理路燈，並整合車流、滯洪池水位監測，實現園區智慧治理，「柳營科技工業區暨環保科技園區智慧路燈點燈儀式」由臺南市副市長戴謙、經發局長陳凱凌、遠傳企業暨國際事業群副總經理高煥元出席。

高煥元表示：「智慧路燈應用多元化是智慧城市的發展基石，遠傳很榮幸能與臺南市府合作建置智慧路燈，提升節電率，減少碳排放量，邁向低碳永續城市。遠傳持續透過5G『大人物』（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術扮演推動數位轉型的關鍵引擎，從城市治理、智慧路燈、智慧交通、環境偵測等應用，與政府部門攜手打造綠色永續、安居樂業的智慧城市。」

柳營科技工業區全面換裝智慧路燈，能夠聯網主動遠端監控能耗、快速排除故障，並建置「智慧中央監控管理平台」，使管理單位一目了然路燈即時資訊與異常情形，掌握全區路燈調度，節能減碳並提升道路安全；園區出入口的路燈桿更搭載攝影機，結合AI車牌辨識與車流監測，將智慧交通功能導入管理平台，增進園區單位的管理效率。同時因應園區治理需求，亦整合滯洪池雷達水位偵測，將水位即時資訊與水位示警於監控管理平台呈現。

遠傳透過物聯網、AI與雲端技術建置的「智慧中央監控管理平台」，將路燈、車流與水位資訊整合於同一系統，能提升工業區設施管理效益，不僅是提升用路人行車安全，更讓管理單位掌握各設備狀況，提高服務品質。遠傳將持續以創新技術力研發5G「大人物」應用，結合產業與公部門需求，協助縣市政府提供更優質的城市環境。