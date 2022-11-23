汪小菲近來因為沒履行離婚協議、支付生活費，遭大S向法院聲請強制執行，因而情緒失控爆走槓上大S，還波及小S夫妻和親友，對此，知名網路專欄作家「冒牌生」也發表看法，認為整起事件最衰的就是小S，直指汪小菲「把槍口瞄準了最好欺負的人」。

汪小菲不僅連番砲轟大S，還把矛頭指向小S，爆料許雅鈞「找姑娘」，還稱她濫用安眠藥，對此，「冒牌生」發文以「為什麼汪小菲要攻擊小S」為題分析，認為小S一直以來的螢幕形象是「搞笑」、「嘴賤」，「但從她的婚姻狀況來看，又是極度想要維繫家庭和諧穩定的人」。

他也說到小S螢幕上看起來「張牙舞爪」，但實際上卻是整個徐家最脆弱的所在，雖然好的時候幽默有趣，但不好的時候就被批評是「低俗的瘋女人」，不過真實的她甘願和公婆住一起，一次次出來替老公解釋，一胎一胎生，然後親力親為培養出了三個優秀的女兒。

不過汪小菲明知小S的外強中乾和性格矛盾，但仍選擇攻擊她，「他把槍口瞄準了最好欺負的人」，至於「小S到底做錯了什麼？」他也猜想可能是姊姊離婚換新姊夫，「小S的支持，惹怒了汪小菲」，這讓「冒牌生」也直言「汪小菲最沒品的就是選擇攻擊小S，家人是很多人的底線，比直接傷害大S還要暴擊」。