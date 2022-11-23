法務部為宣導自明年元旦起施行的民法18歲成年新制，23日推出Podcast「成年起步走」及出版「民法成年指南」，讓18歲的成年人知悉自身權利義務，落實真正的青年自主。

法務部長蔡清祥說，「成年起步走」特別運用年輕族群喜愛的Podcast網路媒體平台，節目廣邀各年齡層人士暢談經驗及專業建議，今天推出第1集「為什麼要讓年輕人提早成年？」

曾任中央兒童及少年代表、即將迎接成年的台大學生賴奕瑋，則分享對成年的期待與擔心，並肯定法務部對於18歲成年權利義務的宣導推廣。

法務部另編輯「民法成年指南」，為青年朋友們挑選出滿18歲成為大人前必須知道的18種民法知識，把複雜的法律關係簡化為淺顯易懂的QA；此外，指南也推出電子書版本，讓個青年人可隨時、隨地、隨手翻閱。

法務部說，今天上線的Podcast「成年起步走」與「民法成年指南」，可以法務部官網「民法修正調降成年年齡」專區觀覽，專區資訊還有「懶人包」、「宣導動畫」、「常見問答」、「民法成年指南」與Podcast「成年起步走」。