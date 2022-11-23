九合一選舉將是民意對中央地方執政能力的總體檢，無黨籍立法委員高金素梅今(23日)在YouTube發影片痛批，民進黨政府執政無力造成民怨四起，不知道好好反省反而壓制言論、心中只有私利沒有人民，人民如果不反抗，生活不再會有保障，她呼籲1126站出來投票下架惡霸的民進黨。

「善良的總統，不搞對抗；善良的部長，不擋疫苗；善良的政府，不敢揮霍；善良的媒體，絕不造謠。」高金素梅表示，可是，大家看看我們現在的生活，民進黨不管物價飛漲，硬是要加預算舉債、買武器、恢復徵兵。

（影片來源取自《高金素梅 吉娃斯 阿麗》若有移除請見諒）

高金素梅指出，疫情傳染還在蠢蠢欲動，民進黨政府已經邊境開放。執政無力，民怨四起，不知道好好地反省，反而壓制言論、縱容造謠、打壓異己。這個不善良的政黨，心中只有私利，眼中沒有人民；我們如果不再反抗，人民的生活不再會有保障。

「所以，大家站出來，1126挺善良！」高金素梅呼籲：「下架，惡霸的民進黨！」